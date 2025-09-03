SANTA HAT (SANTAHAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01402674$ 0.01402674 $ 0.01402674 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) +4.20% Promjena cijene (7D) +5.08% Promjena cijene (7D) +5.08%

SANTA HAT (SANTAHAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANTAHATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTAHAT je $ 0.01402674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTAHAT se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +4.20% u posljednjih 24 sata i +5.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SANTA HAT (SANTAHAT)

Tržišna kapitalizacija $ 324.28K$ 324.28K $ 324.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 324.28K$ 324.28K $ 324.28K Količina u optjecaju 997.55M 997.55M 997.55M Ukupna količina 997,553,093.438178 997,553,093.438178 997,553,093.438178

Trenutačna tržišna kapitalizacija SANTA HAT je $ 324.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTAHAT je 997.55M, s ukupnom količinom od 997553093.438178. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 324.28K.