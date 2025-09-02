Santa Coin (SANTA) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.34% Promjena cijene (1D) +0.48% Promjena cijene (7D) +1.22%

Santa Coin (SANTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTA se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i +1.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Santa Coin (SANTA)

Tržišna kapitalizacija $ 225.31K$ 225.31K $ 225.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 225.31K$ 225.31K $ 225.31K Količina u optjecaju 220.31T 220.31T 220.31T Ukupna količina 220,310,523,936,299.0 220,310,523,936,299.0 220,310,523,936,299.0

