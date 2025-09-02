SANTA by Virtuals (SANTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00199824 $ 0.00199824 $ 0.00199824 24-satna najniža cijena $ 0.0026057 $ 0.0026057 $ 0.0026057 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00199824$ 0.00199824 $ 0.00199824 24-satna najviša cijena $ 0.0026057$ 0.0026057 $ 0.0026057 Najviša cijena ikada $ 0.00751454$ 0.00751454 $ 0.00751454 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +7.21% Promjena cijene (7D) -42.18% Promjena cijene (7D) -42.18%

SANTA by Virtuals (SANTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0025975. Tijekom protekla 24 sata, SANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00199824 i najviše cijene $ 0.0026057, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTA je $ 0.00751454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTA se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +7.21% u posljednjih 24 sata i -42.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SANTA by Virtuals (SANTA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SANTA by Virtuals je $ 2.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.60M.