Više o SANTA

SANTA Informacije o cijeni

SANTA Službena web stranica

SANTA Tokenomija

SANTA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SANTA by Virtuals Logotip

SANTA by Virtuals Cijena (SANTA)

Neuvršten

1 SANTA u USD cijena uživo:

$0.0025975
$0.0025975$0.0025975
+7.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SANTA by Virtuals (SANTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:07:11 (UTC+8)

SANTA by Virtuals (SANTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00199824
$ 0.00199824$ 0.00199824
24-satna najniža cijena
$ 0.0026057
$ 0.0026057$ 0.0026057
24-satna najviša cijena

$ 0.00199824
$ 0.00199824$ 0.00199824

$ 0.0026057
$ 0.0026057$ 0.0026057

$ 0.00751454
$ 0.00751454$ 0.00751454

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

+7.21%

-42.18%

-42.18%

SANTA by Virtuals (SANTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0025975. Tijekom protekla 24 sata, SANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00199824 i najviše cijene $ 0.0026057, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTA je $ 0.00751454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTA se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +7.21% u posljednjih 24 sata i -42.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SANTA by Virtuals (SANTA)

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

--
----

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SANTA by Virtuals je $ 2.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.60M.

SANTA by Virtuals (SANTA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SANTA by Virtuals u USD iznosila je $ +0.00017458.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SANTA by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0006492438.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SANTA by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0008337980.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SANTA by Virtuals u USD iznosila je $ -0.001640725545342128.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00017458+7.21%
30 dana$ +0.0006492438+24.99%
60 dana$ +0.0008337980+32.10%
90 dana$ -0.001640725545342128-38.71%

Što je SANTA by Virtuals (SANTA)

Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SANTA by Virtuals (SANTA)

Službena web-stranica

SANTA by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SANTA by Virtuals (SANTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SANTA by Virtuals (SANTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SANTA by Virtuals.

Provjerite SANTA by Virtuals predviđanje cijene sada!

SANTA u lokalnim valutama

SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SANTA by Virtuals (SANTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SANTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SANTA by Virtuals (SANTA)

Koliko SANTA by Virtuals (SANTA) vrijedi danas?
Cijena SANTA uživo u USD je 0.0025975 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SANTA u USD?
Trenutačna cijena SANTA u USD je $ 0.0025975. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SANTA by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za SANTA je $ 2.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SANTA?
Količina u optjecaju za SANTA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SANTA?
SANTA je postigao ATH cijenu od 0.00751454 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SANTA?
SANTA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SANTA?
24-satni obujam trgovanja za SANTA je -- USD.
Hoće li SANTA još narasti ove godine?
SANTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SANTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:07:11 (UTC+8)

SANTA by Virtuals (SANTA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.