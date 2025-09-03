SANTA (SANTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.006534$ 0.006534 $ 0.006534 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.06% Promjena cijene (1D) +1.68% Promjena cijene (7D) +0.70% Promjena cijene (7D) +0.70%

SANTA (SANTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTA je $ 0.006534, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTA se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, +1.68% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SANTA (SANTA)

Tržišna kapitalizacija $ 207.81K$ 207.81K $ 207.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 207.81K$ 207.81K $ 207.81K Količina u optjecaju 998.11M 998.11M 998.11M Ukupna količina 998,105,383.836112 998,105,383.836112 998,105,383.836112

Trenutačna tržišna kapitalizacija SANTA je $ 207.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTA je 998.11M, s ukupnom količinom od 998105383.836112. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.81K.