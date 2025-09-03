Više o SANJI

Sanji Logotip

Sanji Cijena (SANJI)

Neuvršten

1 SANJI u USD cijena uživo:

--
----
+2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sanji (SANJI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:53:31 (UTC+8)

Sanji (SANJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.15%

-0.28%

-0.28%

Sanji (SANJI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANJItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANJI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANJI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.15% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sanji (SANJI)

$ 22.33K
$ 22.33K$ 22.33K

--
----

$ 22.33K
$ 22.33K$ 22.33K

936.48M
936.48M 936.48M

936,476,407.7544787
936,476,407.7544787 936,476,407.7544787

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sanji je $ 22.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANJI je 936.48M, s ukupnom količinom od 936476407.7544787. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.33K.

Sanji (SANJI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sanji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sanji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sanji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sanji u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.15%
30 dana$ 0+74.67%
60 dana$ 0+47.81%
90 dana$ 0--

Što je Sanji (SANJI)

Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog

Resurs Sanji (SANJI)

Službena web-stranica

Sanji Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sanji (SANJI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sanji (SANJI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sanji.

Provjerite Sanji predviđanje cijene sada!

SANJI u lokalnim valutama

Sanji (SANJI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sanji (SANJI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SANJI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sanji (SANJI)

Koliko Sanji (SANJI) vrijedi danas?
Cijena SANJI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SANJI u USD?
Trenutačna cijena SANJI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sanji?
Tržišna kapitalizacija za SANJI je $ 22.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SANJI?
Količina u optjecaju za SANJI je 936.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SANJI?
SANJI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SANJI?
SANJI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SANJI?
24-satni obujam trgovanja za SANJI je -- USD.
Hoće li SANJI još narasti ove godine?
SANJI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SANJI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:53:31 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.