Sanin Inu Logotip

Sanin Inu Cijena (SANI)

Neuvršten

1 SANI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sanin Inu (SANI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:49:43 (UTC+8)

Sanin Inu (SANI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002428
$ 0.00002428$ 0.00002428

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.08%

-5.08%

Sanin Inu (SANI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANI je $ 0.00002428, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sanin Inu (SANI)

$ 439.19K
$ 439.19K$ 439.19K

--
----

$ 439.19K
$ 439.19K$ 439.19K

883.24B
883.24B 883.24B

883,242,130,296.9116
883,242,130,296.9116 883,242,130,296.9116

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sanin Inu je $ 439.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANI je 883.24B, s ukupnom količinom od 883242130296.9116. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 439.19K.

Sanin Inu (SANI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sanin Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sanin Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sanin Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sanin Inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+25.06%
60 dana$ 0+36.69%
90 dana$ 0--

Što je Sanin Inu (SANI)

Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sanin Inu (SANI)

Službena web-stranica

Sanin Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sanin Inu (SANI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sanin Inu (SANI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sanin Inu.

Provjerite Sanin Inu predviđanje cijene sada!

SANI u lokalnim valutama

Sanin Inu (SANI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sanin Inu (SANI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SANI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sanin Inu (SANI)

Koliko Sanin Inu (SANI) vrijedi danas?
Cijena SANI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SANI u USD?
Trenutačna cijena SANI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sanin Inu?
Tržišna kapitalizacija za SANI je $ 439.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SANI?
Količina u optjecaju za SANI je 883.24B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SANI?
SANI je postigao ATH cijenu od 0.00002428 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SANI?
SANI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SANI?
24-satni obujam trgovanja za SANI je -- USD.
Hoće li SANI još narasti ove godine?
SANI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SANI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:49:43 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.