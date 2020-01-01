Sandwich Cat (SACA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sandwich Cat (SACA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sandwich Cat (SACA) Informacije Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Službena web stranica: https://www.sacaonbase.com/ Kupi SACA odmah!

Sandwich Cat (SACA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sandwich Cat (SACA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 86.26K $ 86.26K $ 86.26K Ukupna količina: $ 969.34M $ 969.34M $ 969.34M Količina u optjecaju: $ 969.34M $ 969.34M $ 969.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 86.26K $ 86.26K $ 86.26K Povijesni maksimum: $ 0.00180166 $ 0.00180166 $ 0.00180166 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Sandwich Cat (SACA)

Sandwich Cat (SACA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sandwich Cat (SACA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SACA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SACA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SACA tokena, istražite SACA cijenu tokena uživo!

SACA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SACA? Naša SACA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SACA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!