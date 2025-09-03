Više o SACA

SACA Informacije o cijeni

SACA Službena web stranica

SACA Tokenomija

SACA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sandwich Cat Logotip

Sandwich Cat Cijena (SACA)

Neuvršten

1 SACA u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sandwich Cat (SACA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:25:12 (UTC+8)

Sandwich Cat (SACA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00180166
$ 0.00180166$ 0.00180166

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.53%

-5.78%

-5.78%

Sandwich Cat (SACA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SACA je $ 0.00180166, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SACA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i -5.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sandwich Cat (SACA)

$ 89.81K
$ 89.81K$ 89.81K

--
----

$ 89.81K
$ 89.81K$ 89.81K

969.34M
969.34M 969.34M

969,337,132.1037889
969,337,132.1037889 969,337,132.1037889

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sandwich Cat je $ 89.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SACA je 969.34M, s ukupnom količinom od 969337132.1037889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.81K.

Sandwich Cat (SACA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sandwich Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sandwich Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sandwich Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sandwich Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.53%
30 dana$ 0-10.88%
60 dana$ 0+30.60%
90 dana$ 0--

Što je Sandwich Cat (SACA)

Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sandwich Cat (SACA)

Službena web-stranica

Sandwich Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sandwich Cat (SACA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sandwich Cat (SACA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sandwich Cat.

Provjerite Sandwich Cat predviđanje cijene sada!

SACA u lokalnim valutama

Sandwich Cat (SACA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sandwich Cat (SACA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SACA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sandwich Cat (SACA)

Koliko Sandwich Cat (SACA) vrijedi danas?
Cijena SACA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SACA u USD?
Trenutačna cijena SACA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sandwich Cat?
Tržišna kapitalizacija za SACA je $ 89.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SACA?
Količina u optjecaju za SACA je 969.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SACA?
SACA je postigao ATH cijenu od 0.00180166 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SACA?
SACA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SACA?
24-satni obujam trgovanja za SACA je -- USD.
Hoće li SACA još narasti ove godine?
SACA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SACA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:25:12 (UTC+8)

Sandwich Cat (SACA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.