Sandwich Cat (SACA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00180166$ 0.00180166 $ 0.00180166 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.53% Promjena cijene (7D) -5.78% Promjena cijene (7D) -5.78%

Sandwich Cat (SACA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SACA je $ 0.00180166, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SACA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i -5.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sandwich Cat (SACA)

Tržišna kapitalizacija $ 89.81K$ 89.81K $ 89.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.81K$ 89.81K $ 89.81K Količina u optjecaju 969.34M 969.34M 969.34M Ukupna količina 969,337,132.1037889 969,337,132.1037889 969,337,132.1037889

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sandwich Cat je $ 89.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SACA je 969.34M, s ukupnom količinom od 969337132.1037889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.81K.