Sanctum Infinity (INF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sanctum Infinity (INF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sanctum Infinity (INF) Informacije Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Službena web stranica: https://sanctum.so Bijela knjiga: https://blog.sanctum.so/docs

Sanctum Infinity (INF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sanctum Infinity (INF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.63M $ 60.63M $ 60.63M Ukupna količina: $ 668.26K $ 668.26K $ 668.26K Količina u optjecaju: $ 218.18K $ 218.18K $ 218.18K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 185.69M $ 185.69M $ 185.69M Povijesni maksimum: $ 363.89 $ 363.89 $ 363.89 Povijesni minimum: $ 8.97 $ 8.97 $ 8.97 Trenutna cijena: $ 277.87 $ 277.87 $ 277.87 Saznajte više o cijeni Sanctum Infinity (INF)

Sanctum Infinity (INF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sanctum Infinity (INF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INF tokena, istražite INF cijenu tokena uživo!

INF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INF? Naša INF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INF predviđanje cijene tokena odmah!

