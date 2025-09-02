Više o INF

INF Informacije o cijeni

INF Bijela knjiga

INF Službena web stranica

INF Tokenomija

INF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sanctum Infinity Logotip

Sanctum Infinity Cijena (INF)

Neuvršten

1 INF u USD cijena uživo:

$275.52
$275.52$275.52
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sanctum Infinity (INF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:40:30 (UTC+8)

Sanctum Infinity (INF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 263.39
$ 263.39$ 263.39
24-satna najniža cijena
$ 276.97
$ 276.97$ 276.97
24-satna najviša cijena

$ 263.39
$ 263.39$ 263.39

$ 276.97
$ 276.97$ 276.97

$ 363.89
$ 363.89$ 363.89

$ 8.97
$ 8.97$ 8.97

+0.20%

+0.22%

+8.45%

+8.45%

Sanctum Infinity (INF) cijena u stvarnom vremenu je $275.65. Tijekom protekla 24 sata, INFtrgovalo je između najniže cijene $ 263.39 i najviše cijene $ 276.97, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INF je $ 363.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.97.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INF se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i +8.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sanctum Infinity (INF)

$ 60.12M
$ 60.12M$ 60.12M

--
----

$ 184.15M
$ 184.15M$ 184.15M

218.18K
218.18K 218.18K

668,264.0
668,264.0 668,264.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sanctum Infinity je $ 60.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INF je 218.18K, s ukupnom količinom od 668264.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.15M.

Sanctum Infinity (INF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sanctum Infinity u USD iznosila je $ +0.591589.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sanctum Infinity u USD iznosila je $ +75.5223940450.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sanctum Infinity u USD iznosila je $ +97.0686589900.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sanctum Infinity u USD iznosila je $ +67.4375396000302.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.591589+0.22%
30 dana$ +75.5223940450+27.40%
60 dana$ +97.0686589900+35.21%
90 dana$ +67.4375396000302+32.39%

Što je Sanctum Infinity (INF)

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sanctum Infinity (INF)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Sanctum Infinity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sanctum Infinity (INF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sanctum Infinity (INF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sanctum Infinity.

Provjerite Sanctum Infinity predviđanje cijene sada!

INF u lokalnim valutama

Sanctum Infinity (INF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sanctum Infinity (INF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sanctum Infinity (INF)

Koliko Sanctum Infinity (INF) vrijedi danas?
Cijena INF uživo u USD je 275.65 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INF u USD?
Trenutačna cijena INF u USD je $ 275.65. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sanctum Infinity?
Tržišna kapitalizacija za INF je $ 60.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INF?
Količina u optjecaju za INF je 218.18K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INF?
INF je postigao ATH cijenu od 363.89 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INF?
INF je vidio ATL cijenu od 8.97 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INF?
24-satni obujam trgovanja za INF je -- USD.
Hoće li INF još narasti ove godine?
INF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:40:30 (UTC+8)

Sanctum Infinity (INF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.