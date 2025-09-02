Sanctum Infinity (INF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 263.39 24-satna najviša cijena $ 276.97 Najviša cijena ikada $ 363.89 Najniža cijena $ 8.97 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +0.22% Promjena cijene (7D) +8.45%

Sanctum Infinity (INF) cijena u stvarnom vremenu je $275.65. Tijekom protekla 24 sata, INFtrgovalo je između najniže cijene $ 263.39 i najviše cijene $ 276.97, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INF je $ 363.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.97.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INF se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i +8.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sanctum Infinity (INF)

Tržišna kapitalizacija $ 60.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 184.15M Količina u optjecaju 218.18K Ukupna količina 668,264.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sanctum Infinity je $ 60.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INF je 218.18K, s ukupnom količinom od 668264.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.15M.