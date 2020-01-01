Samurai Starter (SAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Samurai Starter (SAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Samurai Starter (SAM) Informacije Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Službena web stranica: https://www.samuraistarter.com/ Kupi SAM odmah!

Samurai Starter (SAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Samurai Starter (SAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 192.27K $ 192.27K $ 192.27K Ukupna količina: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Količina u optjecaju: $ 100.19M $ 100.19M $ 100.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 249.47K $ 249.47K $ 249.47K Povijesni maksimum: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Povijesni minimum: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Trenutna cijena: $ 0.00191933 $ 0.00191933 $ 0.00191933 Saznajte više o cijeni Samurai Starter (SAM)

Samurai Starter (SAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Samurai Starter (SAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAM tokena, istražite SAM cijenu tokena uživo!

