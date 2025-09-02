Samurai Starter (SAM) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00187753
24-satna najviša cijena $ 0.00200179
Najviša cijena ikada $ 0.053232
Najniža cijena $ 0.00152788
Promjena cijene (1H) -0.67%
Promjena cijene (1D) -1.13%
Promjena cijene (7D) -4.52%

Samurai Starter (SAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00197146. Tijekom protekla 24 sata, SAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187753 i najviše cijene $ 0.00200179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAM je $ 0.053232, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152788.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAM se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i -4.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Samurai Starter (SAM)

Tržišna kapitalizacija $ 198.22K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 256.29K
Količina u optjecaju 100.54M
Ukupna količina 130,000,000.0

