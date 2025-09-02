Više o SAM

SAM Informacije o cijeni

SAM Službena web stranica

SAM Tokenomija

SAM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Samurai Starter Logotip

Samurai Starter Cijena (SAM)

Neuvršten

1 SAM u USD cijena uživo:

$0.00197146
$0.00197146$0.00197146
-1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Samurai Starter (SAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:07:44 (UTC+8)

Samurai Starter (SAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00187753
$ 0.00187753$ 0.00187753
24-satna najniža cijena
$ 0.00200179
$ 0.00200179$ 0.00200179
24-satna najviša cijena

$ 0.00187753
$ 0.00187753$ 0.00187753

$ 0.00200179
$ 0.00200179$ 0.00200179

$ 0.053232
$ 0.053232$ 0.053232

$ 0.00152788
$ 0.00152788$ 0.00152788

-0.67%

-1.13%

-4.52%

-4.52%

Samurai Starter (SAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00197146. Tijekom protekla 24 sata, SAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187753 i najviše cijene $ 0.00200179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAM je $ 0.053232, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152788.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAM se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i -4.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Samurai Starter (SAM)

$ 198.22K
$ 198.22K$ 198.22K

--
----

$ 256.29K
$ 256.29K$ 256.29K

100.54M
100.54M 100.54M

130,000,000.0
130,000,000.0 130,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Samurai Starter je $ 198.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAM je 100.54M, s ukupnom količinom od 130000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.29K.

Samurai Starter (SAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Samurai Starter u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Samurai Starter u USD iznosila je $ +0.0001445569.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Samurai Starter u USD iznosila je $ +0.0001002905.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Samurai Starter u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.13%
30 dana$ +0.0001445569+7.33%
60 dana$ +0.0001002905+5.09%
90 dana$ 0--

Što je Samurai Starter (SAM)

Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Samurai Starter (SAM)

Službena web-stranica

Samurai Starter Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Samurai Starter (SAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Samurai Starter (SAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Samurai Starter.

Provjerite Samurai Starter predviđanje cijene sada!

SAM u lokalnim valutama

Samurai Starter (SAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Samurai Starter (SAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Samurai Starter (SAM)

Koliko Samurai Starter (SAM) vrijedi danas?
Cijena SAM uživo u USD je 0.00197146 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAM u USD?
Trenutačna cijena SAM u USD je $ 0.00197146. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Samurai Starter?
Tržišna kapitalizacija za SAM je $ 198.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAM?
Količina u optjecaju za SAM je 100.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAM?
SAM je postigao ATH cijenu od 0.053232 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAM?
SAM je vidio ATL cijenu od 0.00152788 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAM?
24-satni obujam trgovanja za SAM je -- USD.
Hoće li SAM još narasti ove godine?
SAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:07:44 (UTC+8)

Samurai Starter (SAM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.