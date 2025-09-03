Samurai Cat (YUKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00075203 Najniža cijena $ 0.00000966 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.59%

Samurai Cat (YUKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001714. Tijekom protekla 24 sata, YUKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUKI je $ 0.00075203, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000966.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Samurai Cat (YUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 17.14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.14K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Samurai Cat je $ 17.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUKI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.14K.