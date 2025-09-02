Više o SAMURAI

SamurAI Logotip

SamurAI Cijena (SAMURAI)

Neuvršten

1 SAMURAI u USD cijena uživo:

$0.0001733
$0.0001733$0.0001733
-0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SamurAI (SAMURAI)
SamurAI (SAMURAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00017063
$ 0.00017063$ 0.00017063
24-satna najniža cijena
$ 0.00017667
$ 0.00017667$ 0.00017667
24-satna najviša cijena

$ 0.00017063
$ 0.00017063$ 0.00017063

$ 0.00017667
$ 0.00017667$ 0.00017667

$ 0.00380271
$ 0.00380271$ 0.00380271

$ 0.00015373
$ 0.00015373$ 0.00015373

+0.58%

-0.77%

+6.57%

+6.57%

SamurAI (SAMURAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001733. Tijekom protekla 24 sata, SAMURAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00017063 i najviše cijene $ 0.00017667, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAMURAI je $ 0.00380271, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00015373.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAMURAI se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i +6.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SamurAI (SAMURAI)

$ 171.63K
$ 171.63K$ 171.63K

--
----

$ 171.63K
$ 171.63K$ 171.63K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,237.599247
999,993,237.599247 999,993,237.599247

Trenutačna tržišna kapitalizacija SamurAI je $ 171.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAMURAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993237.599247. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.63K.

SamurAI (SAMURAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SamurAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SamurAI u USD iznosila je $ -0.0000340032.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SamurAI u USD iznosila je $ -0.0000803536.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SamurAI u USD iznosila je $ -0.0005938262746717259.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.77%
30 dana$ -0.0000340032-19.62%
60 dana$ -0.0000803536-46.36%
90 dana$ -0.0005938262746717259-77.40%

Što je SamurAI (SAMURAI)

SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SamurAI (SAMURAI)

Službena web-stranica

SamurAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SamurAI (SAMURAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SamurAI (SAMURAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SamurAI.

Provjerite SamurAI predviđanje cijene sada!

SAMURAI u lokalnim valutama

SamurAI (SAMURAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SamurAI (SAMURAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAMURAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SamurAI (SAMURAI)

Koliko SamurAI (SAMURAI) vrijedi danas?
Cijena SAMURAI uživo u USD je 0.0001733 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAMURAI u USD?
Trenutačna cijena SAMURAI u USD je $ 0.0001733. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SamurAI?
Tržišna kapitalizacija za SAMURAI je $ 171.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAMURAI?
Količina u optjecaju za SAMURAI je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAMURAI?
SAMURAI je postigao ATH cijenu od 0.00380271 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAMURAI?
SAMURAI je vidio ATL cijenu od 0.00015373 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAMURAI?
24-satni obujam trgovanja za SAMURAI je -- USD.
Hoće li SAMURAI još narasti ove godine?
SAMURAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAMURAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
