SamurAI (SAMURAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00017063 $ 0.00017063 $ 0.00017063 24-satna najniža cijena $ 0.00017667 $ 0.00017667 $ 0.00017667 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00017063$ 0.00017063 $ 0.00017063 24-satna najviša cijena $ 0.00017667$ 0.00017667 $ 0.00017667 Najviša cijena ikada $ 0.00380271$ 0.00380271 $ 0.00380271 Najniža cijena $ 0.00015373$ 0.00015373 $ 0.00015373 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) +6.57% Promjena cijene (7D) +6.57%

SamurAI (SAMURAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001733. Tijekom protekla 24 sata, SAMURAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00017063 i najviše cijene $ 0.00017667, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAMURAI je $ 0.00380271, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00015373.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAMURAI se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i +6.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SamurAI (SAMURAI)

Tržišna kapitalizacija $ 171.63K$ 171.63K $ 171.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.63K$ 171.63K $ 171.63K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,237.599247 999,993,237.599247 999,993,237.599247

Trenutačna tržišna kapitalizacija SamurAI je $ 171.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAMURAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993237.599247. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.63K.