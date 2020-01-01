Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Samsunspor Fan Token (SAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Samsunspor Fan Token (SAM) Informacije Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. Službena web stranica: https://www.socios.com/ Kupi SAM odmah!

Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Samsunspor Fan Token (SAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 539.76K $ 539.76K $ 539.76K Ukupna količina: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Količina u optjecaju: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Povijesni maksimum: $ 19.44 $ 19.44 $ 19.44 Povijesni minimum: $ 0.235702 $ 0.235702 $ 0.235702 Trenutna cijena: $ 0.263845 $ 0.263845 $ 0.263845 Saznajte više o cijeni Samsunspor Fan Token (SAM)

Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Samsunspor Fan Token (SAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAM tokena, istražite SAM cijenu tokena uživo!

SAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAM? Naša SAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAM predviđanje cijene tokena odmah!

