Samsunspor Fan Token (SAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.260355 $ 0.260355 $ 0.260355 24-satna najniža cijena $ 0.272264 $ 0.272264 $ 0.272264 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.260355$ 0.260355 $ 0.260355 24-satna najviša cijena $ 0.272264$ 0.272264 $ 0.272264 Najviša cijena ikada $ 19.44$ 19.44 $ 19.44 Najniža cijena $ 0.235702$ 0.235702 $ 0.235702 Promjena cijene (1H) -1.63% Promjena cijene (1D) -3.18% Promjena cijene (7D) -15.90% Promjena cijene (7D) -15.90%

Samsunspor Fan Token (SAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.262646. Tijekom protekla 24 sata, SAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.260355 i najviše cijene $ 0.272264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAM je $ 19.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.235702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAM se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -3.18% u posljednjih 24 sata i -15.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Samsunspor Fan Token (SAM)

Tržišna kapitalizacija $ 537.03K$ 537.03K $ 537.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Količina u optjecaju 2.05M 2.05M 2.05M Ukupna količina 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Samsunspor Fan Token je $ 537.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAM je 2.05M, s ukupnom količinom od 5500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.