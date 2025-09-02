Više o SAM

Samsunspor Fan Token Cijena (SAM)

1 SAM u USD cijena uživo:

$0.262646
-3.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Samsunspor Fan Token (SAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:29:15 (UTC+8)

Samsunspor Fan Token (SAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.260355
24-satna najniža cijena
$ 0.272264
24-satna najviša cijena

$ 0.260355
$ 0.272264
$ 19.44
$ 0.235702
-1.63%

-3.18%

-15.90%

-15.90%

Samsunspor Fan Token (SAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.262646. Tijekom protekla 24 sata, SAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.260355 i najviše cijene $ 0.272264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAM je $ 19.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.235702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAM se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -3.18% u posljednjih 24 sata i -15.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Samsunspor Fan Token (SAM)

$ 537.03K
--
$ 1.44M
2.05M
5,500,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Samsunspor Fan Token je $ 537.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAM je 2.05M, s ukupnom količinom od 5500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.

Samsunspor Fan Token (SAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Samsunspor Fan Token u USD iznosila je $ -0.0086480424607158.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Samsunspor Fan Token u USD iznosila je $ -0.0722848280.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Samsunspor Fan Token u USD iznosila je $ -0.0643967807.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Samsunspor Fan Token u USD iznosila je $ -0.06587472430679674.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0086480424607158-3.18%
30 dana$ -0.0722848280-27.52%
60 dana$ -0.0643967807-24.51%
90 dana$ -0.06587472430679674-20.05%

Što je Samsunspor Fan Token (SAM)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Samsunspor Fan Token (SAM)

Službena web-stranica

Samsunspor Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Samsunspor Fan Token (SAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Samsunspor Fan Token (SAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Samsunspor Fan Token.

Provjerite Samsunspor Fan Token predviđanje cijene sada!

SAM u lokalnim valutama

Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Samsunspor Fan Token (SAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Samsunspor Fan Token (SAM)

Koliko Samsunspor Fan Token (SAM) vrijedi danas?
Cijena SAM uživo u USD je 0.262646 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAM u USD?
Trenutačna cijena SAM u USD je $ 0.262646. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Samsunspor Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za SAM je $ 537.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAM?
Količina u optjecaju za SAM je 2.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAM?
SAM je postigao ATH cijenu od 19.44 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAM?
SAM je vidio ATL cijenu od 0.235702 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAM?
24-satni obujam trgovanja za SAM je -- USD.
Hoće li SAM još narasti ove godine?
SAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
