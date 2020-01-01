SAM (SAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SAM (SAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SAM (SAM) Informacije $SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais Službena web stranica: https://lastsamorais.com/ Bijela knjiga: https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff Kupi SAM odmah!

SAM (SAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SAM (SAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.57K $ 43.57K $ 43.57K Ukupna količina: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Količina u optjecaju: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.57K $ 43.57K $ 43.57K Povijesni maksimum: $ 0.00418815 $ 0.00418815 $ 0.00418815 Povijesni minimum: $ 0.00192652 $ 0.00192652 $ 0.00192652 Trenutna cijena: $ 0.00217844 $ 0.00217844 $ 0.00217844 Saznajte više o cijeni SAM (SAM)

SAM (SAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SAM (SAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAM tokena, istražite SAM cijenu tokena uživo!

SAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAM? Naša SAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAM predviđanje cijene tokena odmah!

