SAM (SAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00418815$ 0.00418815 $ 0.00418815 Najniža cijena $ 0.00192652$ 0.00192652 $ 0.00192652 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.68% Promjena cijene (7D) +0.68%

SAM (SAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00243564. Tijekom protekla 24 sata, SAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAM je $ 0.00418815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00192652.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SAM (SAM)

Tržišna kapitalizacija $ 48.71K$ 48.71K $ 48.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.71K$ 48.71K $ 48.71K Količina u optjecaju 20.00M 20.00M 20.00M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SAM je $ 48.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAM je 20.00M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.71K.