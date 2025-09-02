Salvator Mundi (MUNDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00107557 $ 0.00107557 $ 0.00107557 24-satna najniža cijena $ 0.0012566 $ 0.0012566 $ 0.0012566 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00107557$ 0.00107557 $ 0.00107557 24-satna najviša cijena $ 0.0012566$ 0.0012566 $ 0.0012566 Najviša cijena ikada $ 0.096662$ 0.096662 $ 0.096662 Najniža cijena $ 0.0006383$ 0.0006383 $ 0.0006383 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +13.18% Promjena cijene (7D) -0.57% Promjena cijene (7D) -0.57%

Salvator Mundi (MUNDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00124259. Tijekom protekla 24 sata, MUNDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00107557 i najviše cijene $ 0.0012566, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUNDI je $ 0.096662, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0006383.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUNDI se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +13.18% u posljednjih 24 sata i -0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Salvator Mundi (MUNDI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,770,911.316261 999,770,911.316261 999,770,911.316261

Trenutačna tržišna kapitalizacija Salvator Mundi je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUNDI je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770911.316261. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.