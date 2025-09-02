Više o MUNDI

Salvator Mundi Logotip

Salvator Mundi Cijena (MUNDI)

Neuvršten

1 MUNDI u USD cijena uživo:

$0.00123628
+12.50%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Salvator Mundi (MUNDI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:07:04 (UTC+8)

Salvator Mundi (MUNDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00107557
24-satna najniža cijena
$ 0.0012566
24-satna najviša cijena

$ 0.00107557
$ 0.0012566
$ 0.096662
$ 0.0006383
+0.06%

+13.18%

-0.57%

-0.57%

Salvator Mundi (MUNDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00124259. Tijekom protekla 24 sata, MUNDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00107557 i najviše cijene $ 0.0012566, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUNDI je $ 0.096662, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0006383.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUNDI se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +13.18% u posljednjih 24 sata i -0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Salvator Mundi (MUNDI)

$ 1.24M
--
$ 1.24M
999.77M
999,770,911.316261
Trenutačna tržišna kapitalizacija Salvator Mundi je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUNDI je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770911.316261. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.

Salvator Mundi (MUNDI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Salvator Mundi u USD iznosila je $ +0.00014472.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Salvator Mundi u USD iznosila je $ +0.0006212234.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Salvator Mundi u USD iznosila je $ -0.0001641747.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Salvator Mundi u USD iznosila je $ +0.0001889843497972228.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00014472+13.18%
30 dana$ +0.0006212234+49.99%
60 dana$ -0.0001641747-13.21%
90 dana$ +0.0001889843497972228+17.94%

Što je Salvator Mundi (MUNDI)

$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.

Resurs Salvator Mundi (MUNDI)

Službena web-stranica

Salvator Mundi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Salvator Mundi (MUNDI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Salvator Mundi (MUNDI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Salvator Mundi.

Provjerite Salvator Mundi predviđanje cijene sada!

MUNDI u lokalnim valutama

Salvator Mundi (MUNDI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Salvator Mundi (MUNDI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUNDI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Salvator Mundi (MUNDI)

Koliko Salvator Mundi (MUNDI) vrijedi danas?
Cijena MUNDI uživo u USD je 0.00124259 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MUNDI u USD?
Trenutačna cijena MUNDI u USD je $ 0.00124259. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Salvator Mundi?
Tržišna kapitalizacija za MUNDI je $ 1.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MUNDI?
Količina u optjecaju za MUNDI je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MUNDI?
MUNDI je postigao ATH cijenu od 0.096662 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MUNDI?
MUNDI je vidio ATL cijenu od 0.0006383 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MUNDI?
24-satni obujam trgovanja za MUNDI je -- USD.
Hoće li MUNDI još narasti ove godine?
MUNDI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MUNDI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
