SALUKI (SALUKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.11% Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) -1.81% Promjena cijene (7D) -1.81%

SALUKI (SALUKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SALUKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SALUKI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SALUKI se promijenio za +1.11% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -1.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SALUKI (SALUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 356.19K$ 356.19K $ 356.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 356.19K$ 356.19K $ 356.19K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SALUKI je $ 356.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SALUKI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 356.19K.