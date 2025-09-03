Više o SALTY

Salty Cijena (SALTY)

1 SALTY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Salty (SALTY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:53:08 (UTC+8)

Salty (SALTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199748
$ 0.00199748$ 0.00199748

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Salty (SALTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SALTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SALTY je $ 0.00199748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SALTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Salty (SALTY)

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

--
----

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

998.74M
998.74M 998.74M

998,740,319.902085
998,740,319.902085 998,740,319.902085

Trenutačna tržišna kapitalizacija Salty je $ 12.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SALTY je 998.74M, s ukupnom količinom od 998740319.902085. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.81K.

Salty (SALTY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Salty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Salty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Salty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Salty u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-0.89%
60 dana$ 0-11.60%
90 dana$ 0--

Što je Salty (SALTY)

Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space.

Resurs Salty (SALTY)

Službena web-stranica

Salty Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Salty (SALTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Salty (SALTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Salty.

Provjerite Salty predviđanje cijene sada!

SALTY u lokalnim valutama

Salty (SALTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Salty (SALTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SALTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Salty (SALTY)

Koliko Salty (SALTY) vrijedi danas?
Cijena SALTY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SALTY u USD?
Trenutačna cijena SALTY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Salty?
Tržišna kapitalizacija za SALTY je $ 12.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SALTY?
Količina u optjecaju za SALTY je 998.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SALTY?
SALTY je postigao ATH cijenu od 0.00199748 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SALTY?
SALTY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SALTY?
24-satni obujam trgovanja za SALTY je -- USD.
Hoće li SALTY još narasti ove godine?
SALTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SALTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
