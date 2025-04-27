SALTMINECOIN (SALT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SALTMINECOIN (SALT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SALTMINECOIN (SALT) Informacije $SALT is a meme coin launched on the Solana network in April 2025 by developer @PrimitiveMoney as a playful experiment within the Bonk ecosystem. Initially created as a test with a total supply of 1 billion tokens, $SALT quickly gained momentum, reaching a 1 million USD market cap by April 27, 2025. @PrimitiveMoney donated proceeds, including 70 SOL from his wallet, to charity, and sold his stake to make the project fully community-driven. An additional 70 million tokens were burned, reducing the supply to 930 million. $SALT aims to bring fun, engagement, and a unique ‘salty’ vibe to the meme coin space, fostering a vibrant community through its ‘Mine Memes, Not Dreams’ ethos. Službena web stranica: https://saltminecoin.netlify.app/ Kupi SALT odmah!

SALTMINECOIN (SALT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SALTMINECOIN (SALT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.75K $ 18.75K $ 18.75K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.75K $ 18.75K $ 18.75K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SALTMINECOIN (SALT)

SALTMINECOIN (SALT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SALTMINECOIN (SALT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SALT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SALT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SALT tokena, istražite SALT cijenu tokena uživo!

SALT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SALT? Naša SALT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SALT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!