SALTMINECOIN (SALT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) +2.15% Promjena cijene (7D) +0.62% Promjena cijene (7D) +0.62%

SALTMINECOIN (SALT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SALTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SALT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SALT se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +2.15% u posljednjih 24 sata i +0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SALTMINECOIN (SALT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.28K$ 19.28K $ 19.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.28K$ 19.28K $ 19.28K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

