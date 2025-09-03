Salt Bae For The People (SBAE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00364842$ 0.00364842 $ 0.00364842 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) +1.23% Promjena cijene (7D) +5.92% Promjena cijene (7D) +5.92%

Salt Bae For The People (SBAE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SBAEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBAE je $ 0.00364842, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBAE se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, +1.23% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Salt Bae For The People (SBAE)

Tržišna kapitalizacija $ 105.34K$ 105.34K $ 105.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.34K$ 105.34K $ 105.34K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,991,095.99 999,991,095.99 999,991,095.99

Trenutačna tržišna kapitalizacija Salt Bae For The People je $ 105.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBAE je 999.99M, s ukupnom količinom od 999991095.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.34K.