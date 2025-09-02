SALT (SALT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01073286 $ 0.01214319
24-satna najniža cijena $ 0.01073286
24-satna najviša cijena $ 0.01214319
Najviša cijena ikada $ 17.22
Najniža cijena $ 0.00126801
Promjena cijene (1H) -0.14%
Promjena cijene (1D) -3.30%
Promjena cijene (7D) -6.26%

SALT (SALT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0117422. Tijekom protekla 24 sata, SALTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01073286 i najviše cijene $ 0.01214319, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SALT je $ 17.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00126801.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SALT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -3.30% u posljednjih 24 sata i -6.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SALT (SALT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41M
Količina u optjecaju 87.48M
Ukupna količina 120,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SALT je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SALT je 87.48M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.