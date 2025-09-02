Više o SALT

SALT Cijena (SALT)

Neuvršten

1 SALT u USD cijena uživo:

$0.01181894
$0.01181894$0.01181894
-2.30%1D
Grafikon aktualnih cijena SALT (SALT)
SALT (SALT) Informacije o cijeni (USD)

SALT (SALT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0117422. Tijekom protekla 24 sata, SALTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01073286 i najviše cijene $ 0.01214319, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SALT je $ 17.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00126801.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SALT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -3.30% u posljednjih 24 sata i -6.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SALT (SALT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija SALT je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SALT je 87.48M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.

SALT (SALT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SALT u USD iznosila je $ -0.00040098974092828.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SALT u USD iznosila je $ -0.0029846911.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SALT u USD iznosila je $ -0.0033809786.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SALT u USD iznosila je $ -0.002065254417232861.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00040098974092828-3.30%
30 dana$ -0.0029846911-25.41%
60 dana$ -0.0033809786-28.79%
90 dana$ -0.002065254417232861-14.95%

Što je SALT (SALT)

The SALT platform is meant to facilitate getting a loan, where the company holds your cryptocoins as collateral while you don't pay back the loan.

Resurs SALT (SALT)

Službena web-stranica

SALT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SALT (SALT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SALT (SALT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SALT.

Provjerite SALT predviđanje cijene sada!

SALT u lokalnim valutama

SALT (SALT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SALT (SALT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SALT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SALT (SALT)

Koliko SALT (SALT) vrijedi danas?
Cijena SALT uživo u USD je 0.0117422 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SALT u USD?
Trenutačna cijena SALT u USD je $ 0.0117422. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SALT?
Tržišna kapitalizacija za SALT je $ 1.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SALT?
Količina u optjecaju za SALT je 87.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SALT?
SALT je postigao ATH cijenu od 17.22 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SALT?
SALT je vidio ATL cijenu od 0.00126801 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SALT?
24-satni obujam trgovanja za SALT je -- USD.
Hoće li SALT još narasti ove godine?
SALT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SALT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.