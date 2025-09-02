Sally A1C (A1C) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.315221 $ 0.315221 $ 0.315221 24-satna najniža cijena $ 0.338234 $ 0.338234 $ 0.338234 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.315221$ 0.315221 $ 0.315221 24-satna najviša cijena $ 0.338234$ 0.338234 $ 0.338234 Najviša cijena ikada $ 14.54$ 14.54 $ 14.54 Najniža cijena $ 0.315221$ 0.315221 $ 0.315221 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) -3.28% Promjena cijene (7D) -0.84% Promjena cijene (7D) -0.84%

Sally A1C (A1C) cijena u stvarnom vremenu je $0.327121. Tijekom protekla 24 sata, A1Ctrgovalo je između najniže cijene $ 0.315221 i najviše cijene $ 0.338234, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A1C je $ 14.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.315221.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A1C se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -3.28% u posljednjih 24 sata i -0.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sally A1C (A1C)

Tržišna kapitalizacija $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sally A1C je $ 6.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju A1C je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.87M.