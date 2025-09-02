Sallar (ALL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00501104$ 0.00501104 $ 0.00501104 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.22% Promjena cijene (1D) +11.77% Promjena cijene (7D) -15.32% Promjena cijene (7D) -15.32%

Sallar (ALL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALL je $ 0.00501104, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALL se promijenio za -2.22% u posljednjih sat vremena, +11.77% u posljednjih 24 sata i -15.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sallar (ALL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Količina u optjecaju 2.60B 2.60B 2.60B Ukupna količina 2,599,977,696.837778 2,599,977,696.837778 2,599,977,696.837778

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sallar je $ 1.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALL je 2.60B, s ukupnom količinom od 2599977696.837778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.58M.