Sakai Vault Cijena danas

Trenutačna cijena Sakai Vault (SAKAI) danas je $ 0.02928238, s promjenom od 0.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAKAI u USD je $ 0.02928238 po SAKAI.

Sakai Vault trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 105,232, s količinom u optjecaju od 3.59M SAKAI. Tijekom posljednja 24 sata, SAKAI trgovao je između $ 0.02889919 (niska) i $ 0.03060757 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 12.21, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02819608.

U kratkoročnim performansama, SAKAI se kretao -0.33% u posljednjem satu i -7.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sakai Vault (SAKAI)

Tržišna kapitalizacija $ 105.23K$ 105.23K $ 105.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 234.26K$ 234.26K $ 234.26K Količina u optjecaju 3.59M 3.59M 3.59M Ukupna količina 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sakai Vault je $ 105.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAKAI je 3.59M, s ukupnom količinom od 8000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 234.26K.