Saito (SAITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00411604 $ 0.00411604 $ 0.00411604 24-satna najniža cijena $ 0.00421004 $ 0.00421004 $ 0.00421004 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00411604$ 0.00411604 $ 0.00411604 24-satna najviša cijena $ 0.00421004$ 0.00421004 $ 0.00421004 Najviša cijena ikada $ 0.110352$ 0.110352 $ 0.110352 Najniža cijena $ 0.00147497$ 0.00147497 $ 0.00147497 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) +0.29% Promjena cijene (7D) -3.05% Promjena cijene (7D) -3.05%

Saito (SAITO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00415233. Tijekom protekla 24 sata, SAITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00411604 i najviše cijene $ 0.00421004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAITO je $ 0.110352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147497.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAITO se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Saito (SAITO)

Tržišna kapitalizacija $ 12.46M$ 12.46M $ 12.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.46M$ 12.46M $ 12.46M Količina u optjecaju 3.00B 3.00B 3.00B Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Saito je $ 12.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAITO je 3.00B, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.46M.