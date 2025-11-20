Sailana Inu Cijena danas

Trenutačna cijena Sailana Inu (SAILANA) danas je --, s promjenom od 3.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAILANA u USD je -- po SAILANA.

Sailana Inu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 123,512, s količinom u optjecaju od 999.98M SAILANA. Tijekom posljednja 24 sata, SAILANA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00160813, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SAILANA se kretao -0.61% u posljednjem satu i -7.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sailana Inu (SAILANA)

Tržišna kapitalizacija $ 123.51K$ 123.51K $ 123.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 123.51K$ 123.51K $ 123.51K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,982,021.3793732 999,982,021.3793732 999,982,021.3793732

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sailana Inu je $ 123.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAILANA je 999.98M, s ukupnom količinom od 999982021.3793732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 123.51K.