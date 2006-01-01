Saiko Ai (SAIKO) Tokenomika

Saiko Ai (SAIKO) Informacije

AI-Powered Trading Terminal Unlock a new level of trading prowess with Saiko Ai, the AI-powered trading terminal that puts the power of machine learning at your fingertips. Gain a decisive edge in the markets and seize the most lucrative opportunities.

AI-Powered Insights Saiko Ai's advanced machine learning algorithms analyze vast troves of market data, identifying hidden patterns and emerging trends that give you an unparalleled advantage. Make informed decisions with confidence.

Službena web stranica:
https://saikoai.com/

Saiko Ai (SAIKO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Saiko Ai (SAIKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.27K
$ 5.27K
Ukupna količina:
$ 998.85M
$ 998.85M
Količina u optjecaju:
$ 998.85M
$ 998.85M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.27K
$ 5.27K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Saiko Ai (SAIKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Saiko Ai (SAIKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SAIKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SAIKO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SAIKO tokena, istražite SAIKO cijenu tokena uživo!

SAIKO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SAIKO? Naša SAIKO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.