Saiko Ai (SAIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +3.01% Promjena cijene (7D) +3.01%

Saiko Ai (SAIKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAIKO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAIKO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Saiko Ai (SAIKO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Količina u optjecaju 998.85M 998.85M 998.85M Ukupna količina 998,848,877.802847 998,848,877.802847 998,848,877.802847

Trenutačna tržišna kapitalizacija Saiko Ai je $ 5.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAIKO je 998.85M, s ukupnom količinom od 998848877.802847. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.21K.