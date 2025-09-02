Sagittarius (SAGIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00784854$ 0.00784854 $ 0.00784854 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.45% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) -21.08% Promjena cijene (7D) -21.08%

Sagittarius (SAGIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAGITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAGIT je $ 0.00784854, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAGIT se promijenio za -1.45% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -21.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sagittarius (SAGIT)

Tržišna kapitalizacija $ 676.00K$ 676.00K $ 676.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 676.00K$ 676.00K $ 676.00K Količina u optjecaju 999.62M 999.62M 999.62M Ukupna količina 999,616,116.346515 999,616,116.346515 999,616,116.346515

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sagittarius je $ 676.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAGIT je 999.62M, s ukupnom količinom od 999616116.346515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 676.00K.