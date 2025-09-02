Sage Universe (SAGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04726243$ 0.04726243 $ 0.04726243 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.88% Promjena cijene (1D) +1.60% Promjena cijene (7D) -12.64% Promjena cijene (7D) -12.64%

Sage Universe (SAGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAGE je $ 0.04726243, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAGE se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i -12.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sage Universe (SAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 511.99K$ 511.99K $ 511.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 511.99K$ 511.99K $ 511.99K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sage Universe je $ 511.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAGE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 511.99K.