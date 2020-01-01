Sage Market (SAGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sage Market (SAGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sage Market (SAGE) Informacije An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Službena web stranica: https://www.sagestudios.ai/ Bijela knjiga: https://docs.sagestudios.ai

Sage Market (SAGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sage Market (SAGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 44.93K $ 44.93K $ 44.93K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 49.92K $ 49.92K $ 49.92K Povijesni maksimum: $ 0.115059 $ 0.115059 $ 0.115059 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00049924 $ 0.00049924 $ 0.00049924 Saznajte više o cijeni Sage Market (SAGE)

Sage Market (SAGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sage Market (SAGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAGE tokena, istražite SAGE cijenu tokena uživo!

