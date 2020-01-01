Sage Market (SAGE) Tokenomika
An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SAGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SAGE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
