Sage Market Logotip

Sage Market Cijena (SAGE)

Neuvršten

1 SAGE u USD cijena uživo:

$0.00052003
$0.00052003$0.00052003
-11.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sage Market (SAGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:06:35 (UTC+8)

Sage Market (SAGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.115059
$ 0.115059$ 0.115059

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-11.57%

-14.56%

-14.56%

Sage Market (SAGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAGE je $ 0.115059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAGE se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -11.57% u posljednjih 24 sata i -14.56% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Sage Market (SAGE)

$ 46.78K
$ 46.78K$ 46.78K

--
----

$ 51.97K
$ 51.97K$ 51.97K

90.00M
90.00M 90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sage Market je $ 46.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAGE je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.97K.

Sage Market (SAGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sage Market u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sage Market u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sage Market u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sage Market u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-11.57%
30 dana$ 0+25.31%
60 dana$ 0-95.87%
90 dana$ 0--

Što je Sage Market (SAGE)

An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.

Sage Market Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sage Market (SAGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sage Market (SAGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sage Market.

Provjerite Sage Market predviđanje cijene sada!

SAGE u lokalnim valutama

Sage Market (SAGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sage Market (SAGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sage Market (SAGE)

Koliko Sage Market (SAGE) vrijedi danas?
Cijena SAGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAGE u USD?
Trenutačna cijena SAGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sage Market?
Tržišna kapitalizacija za SAGE je $ 46.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAGE?
Količina u optjecaju za SAGE je 90.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAGE?
SAGE je postigao ATH cijenu od 0.115059 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAGE?
SAGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAGE?
24-satni obujam trgovanja za SAGE je -- USD.
Hoće li SAGE još narasti ove godine?
SAGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.