Sage Market (SAGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.115059$ 0.115059 $ 0.115059 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -11.57% Promjena cijene (7D) -14.56% Promjena cijene (7D) -14.56%

Sage Market (SAGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAGE je $ 0.115059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAGE se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -11.57% u posljednjih 24 sata i -14.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sage Market (SAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 46.78K$ 46.78K $ 46.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.97K$ 51.97K $ 51.97K Količina u optjecaju 90.00M 90.00M 90.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sage Market je $ 46.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAGE je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.97K.