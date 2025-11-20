Sage by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Sage by Virtuals (SAGE) danas je $ 0.00096137, s promjenom od 0.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAGE u USD je $ 0.00096137 po SAGE.

Sage by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 961,114, s količinom u optjecaju od 1.00B SAGE. Tijekom posljednja 24 sata, SAGE trgovao je između $ 0.00087448 (niska) i $ 0.00099294 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00686891, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00061551.

U kratkoročnim performansama, SAGE se kretao -0.30% u posljednjem satu i -21.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sage by Virtuals (SAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 961.11K$ 961.11K $ 961.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 961.11K$ 961.11K $ 961.11K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sage by Virtuals je $ 961.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAGE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 961.11K.