SafeStake (DVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00443498 $ 0.00443498 $ 0.00443498 24-satna najniža cijena $ 0.00455638 $ 0.00455638 $ 0.00455638 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00443498$ 0.00443498 $ 0.00443498 24-satna najviša cijena $ 0.00455638$ 0.00455638 $ 0.00455638 Najviša cijena ikada $ 0.196028$ 0.196028 $ 0.196028 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.49% Promjena cijene (7D) +30.13% Promjena cijene (7D) +30.13%

SafeStake (DVT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00443498. Tijekom protekla 24 sata, DVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00443498 i najviše cijene $ 0.00455638, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DVT je $ 0.196028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DVT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.49% u posljednjih 24 sata i +30.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SafeStake (DVT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 443.50K$ 443.50K $ 443.50K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SafeStake je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DVT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 443.50K.