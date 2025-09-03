Safemuun Cijena (SAFEMUUN)
Safemuun (SAFEMUUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAFEMUUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAFEMUUN je $ 0.00293406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAFEMUUN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Safemuun je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAFEMUUN je 0.00, s ukupnom količinom od 946091943.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.81K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Safemuun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Safemuun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Safemuun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Safemuun u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|-4.38%
|60 dana
|$ 0
|+23.09%
|90 dana
|$ 0
|--
Introducing SAFEMUUN – the intergalactic token that’s here to send your portfolio to the moon and beyond! Are you tired of boring, bland tokens that make you yawn more than they make you earn? Say goodbye to snooze-worthy investments and say hello to SAFEMUUN, where every transaction feels like a rollercoaster ride through the meme universe! Picture this: you’re cruising through the galaxy, strapped into your financial rocketship, and suddenly, you stumble upon SAFEMUUN. It’s not just a token; it’s a cosmic comedy show with a side of serious gains. With SAFEMUUN, every transaction is a chance to join the funniest meme party this side of the Milky Way. But wait, there’s more! SAFEMUUN isn’t just about laughs; it’s about community. Join our interstellar crew of meme enthusiasts, where we share jokes, memes, and tips on how to navigate the crypto cosmos. Need a break from the charts? Dive into our meme vault and prepare for a laughter supernova! Oh, and did we mention the tokenomics? SAFEMUUN isn’t just another token; it’s a meme-powered money-making machine. With built-in reflection rewards and automatic liquidity pooling, your SAFEMUUN stash grows faster than a rocket fueled by laughter! So strap in, buckle up, and get ready for the wildest ride of your financial life. SAFEMUUN – because why settle for the moon when you can shoot for the stars and beyond?
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.