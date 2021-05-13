SafeMoon Inu (SMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SafeMoon Inu (SMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SafeMoon Inu (SMI) Informacije SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay. Službena web stranica: https://safemooninu.com Kupi SMI odmah!

SafeMoon Inu (SMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SafeMoon Inu (SMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 768.91K Ukupna količina: $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 1.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 768.91K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

SafeMoon Inu (SMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SafeMoon Inu (SMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SMI tokena, istražite SMI cijenu tokena uživo!

