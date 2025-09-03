SafeLaunch (SFEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0199073 24-satna najniža cijena $ 0.02015642 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.01 Najniža cijena $ 0.01559675 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.02%

SafeLaunch (SFEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.02014306. Tijekom protekla 24 sata, SFEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0199073 i najviše cijene $ 0.02015642, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFEX je $ 2.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01559675.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SafeLaunch (SFEX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 201.43K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SafeLaunch je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFEX je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 201.43K.