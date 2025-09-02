SafeDeal (SFD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0,00211521 $ 0,00211521 $ 0,00211521 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0,00211521$ 0,00211521 $ 0,00211521 Najviša cijena ikada $ 37,47$ 37,47 $ 37,47 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1,74% Promjena cijene (1D) +186,06% Promjena cijene (7D) +169,75% Promjena cijene (7D) +169,75%

SafeDeal (SFD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SFDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0,00211521, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFD je $ 37,47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFD se promijenio za +1,74% u posljednjih sat vremena, +186,06% u posljednjih 24 sata i +169,75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SafeDeal (SFD)

Tržišna kapitalizacija $ 30,55K$ 30,55K $ 30,55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30,57K$ 30,57K $ 30,57K Količina u optjecaju 38,38M 38,38M 38,38M Ukupna količina 38 403 525,31607927 38 403 525,31607927 38 403 525,31607927

Trenutačna tržišna kapitalizacija SafeDeal je $ 30,55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFD je 38,38M, s ukupnom količinom od 38403525.31607927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30,57K.