Safe Quantum Wallet Logotip

Safe Quantum Wallet Cijena (SQW)

Neuvršten

1 SQW u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Safe Quantum Wallet (SQW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:24:55 (UTC+8)

Safe Quantum Wallet (SQW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121155
$ 0.00121155$ 0.00121155

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.37%

-2.37%

Safe Quantum Wallet (SQW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQW je $ 0.00121155, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Safe Quantum Wallet (SQW)

$ 9.29K
$ 9.29K$ 9.29K

--
----

$ 9.29K
$ 9.29K$ 9.29K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Safe Quantum Wallet je $ 9.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQW je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.29K.

Safe Quantum Wallet (SQW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Safe Quantum Wallet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Safe Quantum Wallet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Safe Quantum Wallet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Safe Quantum Wallet u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-17.41%
60 dana$ 0-75.26%
90 dana$ 0--

Što je Safe Quantum Wallet (SQW)

The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.

Resurs Safe Quantum Wallet (SQW)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Safe Quantum Wallet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Safe Quantum Wallet (SQW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Safe Quantum Wallet (SQW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Safe Quantum Wallet.

Provjerite Safe Quantum Wallet predviđanje cijene sada!

SQW u lokalnim valutama

Safe Quantum Wallet (SQW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Safe Quantum Wallet (SQW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SQW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Safe Quantum Wallet (SQW)

Koliko Safe Quantum Wallet (SQW) vrijedi danas?
Cijena SQW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SQW u USD?
Trenutačna cijena SQW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Safe Quantum Wallet?
Tržišna kapitalizacija za SQW je $ 9.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SQW?
Količina u optjecaju za SQW je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SQW?
SQW je postigao ATH cijenu od 0.00121155 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SQW?
SQW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SQW?
24-satni obujam trgovanja za SQW je -- USD.
Hoće li SQW još narasti ove godine?
SQW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SQW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.