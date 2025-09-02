Safe Haven (SHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01705096$ 0.01705096 $ 0.01705096 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) -3.94% Promjena cijene (7D) -14.07% Promjena cijene (7D) -14.07%

Safe Haven (SHA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHA je $ 0.01705096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHA se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -3.94% u posljednjih 24 sata i -14.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Safe Haven (SHA)

Tržišna kapitalizacija $ 954.03K$ 954.03K $ 954.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 954.03K$ 954.03K $ 954.03K Količina u optjecaju 8.50B 8.50B 8.50B Ukupna količina 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Safe Haven je $ 954.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHA je 8.50B, s ukupnom količinom od 8500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 954.03K.