SafCoin (SAF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SafCoin (SAF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SafCoin (SAF) Informacije SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange. Službena web stranica: https://www.safcoin.africa/ Kupi SAF odmah!

SafCoin (SAF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SafCoin (SAF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.99K $ 16.99K $ 16.99K Povijesni maksimum: $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00169943 $ 0.00169943 $ 0.00169943 Saznajte više o cijeni SafCoin (SAF)

SafCoin (SAF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SafCoin (SAF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAF tokena, istražite SAF cijenu tokena uživo!

SAF Predviđanje cijene

