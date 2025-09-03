SafCoin (SAF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.65% Promjena cijene (7D) -0.65%

SafCoin (SAF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00169943. Tijekom protekla 24 sata, SAFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAF je $ 3.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SafCoin (SAF)

Tržišna kapitalizacija $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K Količina u optjecaju 9.80M 9.80M 9.80M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SafCoin je $ 16.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAF je 9.80M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.99K.