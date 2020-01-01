SadCat (SAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SadCat (SAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SadCat (SAD) Informacije SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Službena web stranica: https://sadcat.me/ Kupi SAD odmah!

SadCat (SAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SadCat (SAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Ukupna količina: $ 99.26M $ 99.26M $ 99.26M Količina u optjecaju: $ 93.11M $ 93.11M $ 93.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.24K $ 20.24K $ 20.24K Povijesni maksimum: $ 0.01859897 $ 0.01859897 $ 0.01859897 Povijesni minimum: $ 0.00017569 $ 0.00017569 $ 0.00017569 Trenutna cijena: $ 0.00020313 $ 0.00020313 $ 0.00020313 Saznajte više o cijeni SadCat (SAD)

SadCat (SAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SadCat (SAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAD tokena, istražite SAD cijenu tokena uživo!

