SadCat

SadCat Cijena (SAD)

Neuvršten

1 SAD u USD cijena uživo:

$0.0002059
$0.0002059$0.0002059
+1.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SadCat (SAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:52:50 (UTC+8)

SadCat (SAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01859897
$ 0.01859897$ 0.01859897

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+1.74%

+6.96%

+6.96%

SadCat (SAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAD je $ 0.01859897, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAD se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +6.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SadCat (SAD)

$ 19.17K
$ 19.17K$ 19.17K

--
----

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

93.11M
93.11M 93.11M

99,266,318.102089
99,266,318.102089 99,266,318.102089

Trenutačna tržišna kapitalizacija SadCat je $ 19.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAD je 93.11M, s ukupnom količinom od 99266318.102089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.44K.

SadCat (SAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SadCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SadCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SadCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SadCat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.74%
30 dana$ 0-6.69%
60 dana$ 0-28.68%
90 dana$ 0--

Što je SadCat (SAD)

SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.

Resurs SadCat (SAD)

Službena web-stranica

SadCat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SadCat (SAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SadCat (SAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SadCat.

Provjerite SadCat predviđanje cijene sada!

SAD u lokalnim valutama

SadCat (SAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SadCat (SAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SadCat (SAD)

Koliko SadCat (SAD) vrijedi danas?
Cijena SAD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAD u USD?
Trenutačna cijena SAD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SadCat?
Tržišna kapitalizacija za SAD je $ 19.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAD?
Količina u optjecaju za SAD je 93.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAD?
SAD je postigao ATH cijenu od 0.01859897 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAD?
SAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAD?
24-satni obujam trgovanja za SAD je -- USD.
Hoće li SAD još narasti ove godine?
SAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:52:50 (UTC+8)

