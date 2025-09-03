SadCat (SAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01859897$ 0.01859897 $ 0.01859897 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) +1.74% Promjena cijene (7D) +6.96% Promjena cijene (7D) +6.96%

SadCat (SAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAD je $ 0.01859897, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAD se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +6.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SadCat (SAD)

Tržišna kapitalizacija $ 19.17K$ 19.17K $ 19.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Količina u optjecaju 93.11M 93.11M 93.11M Ukupna količina 99,266,318.102089 99,266,318.102089 99,266,318.102089

Trenutačna tržišna kapitalizacija SadCat je $ 19.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAD je 93.11M, s ukupnom količinom od 99266318.102089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.44K.