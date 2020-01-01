SADANT (SADANT) Tokenomika
Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again!
Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you’re a seasoned crypto collector or just starting your journey, here’s how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero
Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there’s just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn’t just allowed—it’s encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let’s march forward!
SADANT (SADANT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SADANT (SADANT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
SADANT (SADANT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike SADANT (SADANT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SADANT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SADANT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SADANT tokena, istražite SADANT cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.