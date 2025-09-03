SADANT (SADANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00501591$ 0.00501591 $ 0.00501591 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.38% Promjena cijene (7D) -6.49% Promjena cijene (7D) -6.49%

SADANT (SADANT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SADANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SADANT je $ 0.00501591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SADANT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -6.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SADANT (SADANT)

Tržišna kapitalizacija $ 20.05K$ 20.05K $ 20.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.05K$ 20.05K $ 20.05K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,394.0 999,996,394.0 999,996,394.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SADANT je $ 20.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SADANT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996394.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.05K.