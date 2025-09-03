Više o SADANT

SADANT Cijena (SADANT)

Neuvršten

1 SADANT u USD cijena uživo:

--
----
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena SADANT (SADANT)
SADANT (SADANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00501591
$ 0.00501591$ 0.00501591

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.38%

-6.49%

-6.49%

SADANT (SADANT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SADANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SADANT je $ 0.00501591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SADANT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -6.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SADANT (SADANT)

$ 20.05K
$ 20.05K$ 20.05K

--
----

$ 20.05K
$ 20.05K$ 20.05K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,394.0
999,996,394.0 999,996,394.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SADANT je $ 20.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SADANT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996394.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.05K.

SADANT (SADANT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SADANT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SADANT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SADANT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SADANT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.38%
30 dana$ 0+4.62%
60 dana$ 0-75.87%
90 dana$ 0--

Što je SADANT (SADANT)

Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again! Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you’re a seasoned crypto collector or just starting your journey, here’s how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there’s just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn’t just allowed—it’s encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let’s march forward!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SADANT (SADANT)

Službena web-stranica

SADANT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SADANT (SADANT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SADANT (SADANT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SADANT.

Provjerite SADANT predviđanje cijene sada!

SADANT u lokalnim valutama

SADANT (SADANT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SADANT (SADANT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SADANT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SADANT (SADANT)

Koliko SADANT (SADANT) vrijedi danas?
Cijena SADANT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SADANT u USD?
Trenutačna cijena SADANT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SADANT?
Tržišna kapitalizacija za SADANT je $ 20.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SADANT?
Količina u optjecaju za SADANT je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SADANT?
SADANT je postigao ATH cijenu od 0.00501591 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SADANT?
SADANT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SADANT?
24-satni obujam trgovanja za SADANT je -- USD.
Hoće li SADANT još narasti ove godine?
SADANT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SADANT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.